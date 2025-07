Roma ricorda il giudice Occorsio a 49 anni dall'attentato

A Roma si è tenuta una cerimonia per il 49º anniversario dell’attentato al magistrato Vittorio Occorsio, ucciso nel 1976 da un commando neofascista. Figura centrale nella lotta al terrorismo, Occorsio fu insignito della Medaglia d’oro al valor civile. Alla commemorazione hanno partecipato autorità istituzionali, tra cui il sindaco Roberto Gualtieri e la figlia Susanna. Le iniziative sono proseguite anche al Tribunale di Roma, dove si è ricordata la sua eredità professionale e morale. Presentato inoltre il programma per il 50º anniversario nel 2026, con convegni, mostre e progetti per le scuole. L’evento ha rinnovato l’impegno alla memoria e ai valori della legalità democratica.