Milano, uccide la madre e si uccide gettandosi dal palazzo: le immagini dal luogo della tragedia

Un uomo di 44 anni è morto lanciandosi da un palazzo in via Scheiwiller, in zona Corvetto, a Milano giovedì mattina intorno alle 8.30.

In un appartamento nei piani bassi dello stesso stabile è stato trovato il cadavere della madre, di 72 anni, con numerose ferite da arma da taglio. A scoprire il corpo della donna sono stati i poliziotti delle Volanti, intervenuti dopo la segnalazione del suicidio del 44enne. L’ipotesi prevalente, al momento, è quella dell’omicidio-suicidio. Sul posto anche la Scientifica e il medico legale.