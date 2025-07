Vibo Valentia, maxi sequestro di marijuana da 5.5 tonnellate

Maxi sequestro di marijuana da parte della Guardia di finanza di Vibo Valentia. I finanzieri hanno individuato nel territorio del comune calabrese oltre 11.000 piante, per un totale di circa 5,5 tonnellate, di canapa indiana con un’altezza variabile tra 1,5 e 2,5 metri. Arrestata una persona. Le attività, condotte in sinergia con la Sezione Aerea di Lamezia Terme, hanno permesso di sequestrare 5.000 mq di terreno muniti di un vasto e articolato impianto di irrigazione. Nell’area si trovavano 11.017 piante, la maggior parte in piena maturazione e prossime al raccolto, il cui valore commerciale supera gli 11 milioni di euro. Nel frattempo, con l’autorizzazione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, si è proceduto alla distruzione delle piante. Sono stati sequestrati anche un fabbricato in corso di costruzione e un casolare usati dall’arrestato in flagranza di reato, perché ritenuto responsabile della coltivazione illegale. Nelle immediate vicinanze delle aree sottoposte a sequestro, è stata rinvenuta una baracca adibita a essiccatoio, al cui interno si trovavano svariate attrezzature per la lavorazione della marijuana e oltre 3 kg di sostanza pronta per lo spaccio.