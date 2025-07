Varese, spaccio di droga nei boschi: nove arresti

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione ad un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di nove cittadini di nazionalità marocchina per spaccio di droga. Le attività hanno preso spunto dai traffici illeciti nelle aree boschive vicine al confine di Stato. L’organizzazione composta da persone di origine marocchina, quasi tutti irregolari di base tra le province di Milano e Varese si approvvigionava di cocaina, eroina e hashish per poi spacciare la droga nei boschi dell’alto Varesotto. Gli indagati sono stati affiancati da cittadini italiani. I Finanzieri della Compagnia di Gaggiolo hanno ricostruito la filiera illecita arrivando ad alcuni importanti fornitori di stupefacenti, sempre di nazionalità marocchina, operanti nell’area milanese e ai proprietari di alcune aree boschive utilizzate per lo spaccio. Sequestrati importanti quantitativi di narcotico, bilancini di precisione ed un’autovettura utilizzata per il trasporto dello stupefacente.