Ladri nella villa di Valentino a Roma: il vigilante spara e li mette in fuga

Momenti di paura nella residenza romana dello stilista Valentino. Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, nel tardo pomeriggio di domenica 6 luglio due persone hanno tentato di fare irruzione nella villa sull’Appia Antica, per rubare gioielli e altri preziosi. In quel momento lo stilista si trovava in casa, insieme a collaboratori e domestici. Provvidenziale si è rivelato l’intervento del vigilante della tenuta, che una volta resosi conto di quanto stava accadendo ha esploso un colpo di pistola in aria, mettendo in fuga i malviventi. Sul fatto indaga la polizia.