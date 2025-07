Home > Cronaca > Strage Corinaldo, si cerca ancora Andrea Cavallari evaso. Rintracciata la ex: non c’entra con la fuga

Le ricerche della Polizia Penitenziaria si concentrano tra l’Emilia e la Romagna, per rintracciare Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo, evaso giovedì scorso. Il giovane non ha fatto rientro nel carcere della Dozza di Bologna dopo aver ottenuto un permesso per partecipare alla cerimonia di laurea.

Gli inquirenti sospettano che Cavallari non abbia agito solo ma che sia stato aiutato da un amico, su cui si stanno concentrando le indagini. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo per favoreggiamento, oltre a quello per evasione, al momento contro ignoti. Il nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria, coordinato dal pm Andrea De Feis, sta verificando se qualcuno abbia fornito supporto logistico al detenuto, aiutandolo nella pianificazione e nell’esecuzione della fuga.

Rintracciata la ex fidanzata: non ha a che fare con la fuga

La ex fidanzata di Andrea Cavallari, evaso dal carcere della Dozza dove era detenuto per la strage di Corinaldo, è stata rintracciata nel Modenese, in queste ore. La giovane non aveva contatti con lui da circa un anno e mezzo e secondo quanto confermato dalle forze dell’ordine non è mai risultata irreperibile ed è sempre rimasta sul territorio.

In base a quanto ricostruito, la ex fidanzata non avrebbe preso parte alla seduta di laurea, dopo la quale, di Cavallari non si sono più avute tracce.

Cos’è la strage di Corinaldo

La strage di Corinaldo fa riferimento al crollo di una balaustra avvenuto davanti a un concerto di Sfera Ebbasta. Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 cinque ragazzi e una madre di 39 anni persero la vita durante una serata alla discoteca “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, comune in provincia di Ancona. Cinquantanove le persone ferite.

Le vittime erano in attesa dell’esibizione del cantante trap Sfera Ebbasta quando vennero travolte da un improvviso fuggi fuggi. La calca si scatenò dopo che alcuni giovani spruzzarono una sostanza urticante per derubare i presenti. Nel dicembre del 2022 la Cassazione ha confermato le condanne dai 10 ai 12 anni di reclusione per i sei giovani appartenenti alla “banda dello spray”.