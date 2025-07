Spara all’omicida del figlio e lo uccide: agguato a Rocca di Papa (Roma)

Ha aspettato che l’assassino del figlio uscisse dal carcere e gli ha sparato uccidendolo, nel centro cittadino del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani, in provincia di Roma. La vicenda, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, sarebbe legata all’omicidio di Giuliano Palozzi, all’epoca dei fatti 34enne, che venne ucciso nel 2021 per un debito di droga. Per il delitto era stato arrestato Franco Lollobrigida, l’uomo di 35 anni che oggi è stato ucciso. I carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri, avrebbero fermato il padre della vittima assassinata nel 2021.