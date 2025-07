Esplosione Roma, la posizione di tre persone al vaglio dei pm: ipotesi disastro colposo

In attesa dell’affidamento ai periti per una maxi consulenza, gli inquirenti della procura della Repubblica della Capitale che stanno indagando sull’esplosione del distributore e deposito di Gpl, in via dei Gordiani a Roma, stanno esaminando la posizione di tre persone.

Inchiesta per disastro colposo

Per il momento si indaga per l’ipotesi di reato di disastro colposo, incendio, e lesioni contro ignoti ma le attenzioni di chi indaga si stanno concentrando sul gestore della stazione di servizio di via dei Gordiani, dove si è verificata l’esplosione, sull’autista del camion cisterna e sull’operaio addetto alla sicurezza. Gli investigatori hanno acquisto, oltre ai documenti relativi all’impianto di rifornimento, anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza.