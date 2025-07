Il Pontefice al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro

“Voglio esprimere il mio dolore e le mie condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, in particolare le figlie che si trovavano in un campo estivo, nella catastrofe causata dall’esondazione del fiume Guadalupe in Texas, negli Stati Uniti. Preghiamo per loro”. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro. NO ARCHIVE

