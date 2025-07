Le vie trasformate in fiumi

Maltempo: un nubifragio si è abbattuto questa mattina su Como e provincia con forti temporali che hanno trasformato le vie del capoluogo e di alcune cittadine confinanti in fiumi, con auto in panne e automobilisti in difficoltà.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco

Circa 40 gli interventi dei vigili del fuoco di Como e dei distaccamenti provinciali di cui la metà ha interessato la città prevalentemente per allagamenti con soccorso ad automobilisti in difficoltà, prosciugamenti, rimozione ostacoli alla circolazione e tagli piante. A Erba sulla SP 40 un’auto è uscita di strada: due le persone a bordo di cui una rimasta incastrata e salvata dai vigili del fuoco, portata in codice giallo in ospedale.

In città diverse strade sono state chiuse nelle prime ore della mattinata, in particolare sul lungo lago, venendo poi riaperte intorno alle 11.50: chiusi ancora diversi sottopassi. La polizia locale conferma che non è in corso l’esondazione del lago in quanto attualmente è a 57 cm all’idrometro di Malgrate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata