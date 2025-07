Un boato fortissimo ha scosso la Capitale alla 8:18

(LaPresse) Prima l’incendio, poi la deflagrazione: un boato fortissimo che ha scosso Roma alle 8:18 del mattino. A esplodere un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, zona Sud Est di Roma. Il bilancio, per il momento, è di 21 feriti. Nel video il momento dell’esplosione ripreso da due diverse angolazioni.

