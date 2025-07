Il sindaco della capitale sul luogo della deflagrazione: "L'Arpa ha già iniziato il lavoro di monitoraggio della qualità dell'aria"

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è andato in via dei Gordiani, al Prenestino, dove venerdì mattina si è verificata l’esplosione di un distributore di gas. “L’impatto di questa esplosione è stato terribile, ha fatto dei danni e provocato feriti, ma senza le conseguenze tragiche che quella dimensione e potenza avrebbe potuto determinare”, ha detto dopo il sopralluogo. “Sembrerebbe che durante le operazioni di ricarico del distributore da parte di un’autocisterna – ha spiegato Gualtieri – ci sia stata una fuga di gas, sono stati chiamati i vigili del fuoco che insieme alla Polizia sono accorsi. Prima che arrivassero, da questa fuga di gas dovrebbe essere divampato un incendio visto dagli agenti della Polizia locale, che hanno immediatamente avvertito la centrale che ha mandato una squadra. Le squadre di Vigili del fuoco, Polizia di stato e Polizia locale sono arrivate contemporaneamente, prima dell’esplosione, e hanno avuto la prontezza di riflessi di evacuare immediatamente le persone presenti. La Polizia locale è andata al centro estivo, dove c’erano gli operatori che hanno iniziato subito a mandare via i bambini che erano in piscina, mentre i Vigili del fuoco e la Polizia locale hanno fatto sgomberare le persone presenti sull’altro lato”. Il primo cittadino della Capitale ha anche sottolineato come “L’Arpa ha già iniziato il lavoro di monitoraggio della qualità dell’aria”, e Roma Capitale “sta istituendo un posto avanzato a supporto delle operazioni”.

