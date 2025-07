La GdF ha smascherato un cittadino formalmente privo di redditi dichiarati

La Guardia di Finanza di Siracusa, con il coordinamento della Procura della Repubblica, ha portato alla luce un sofisticato sistema di evasione fiscale internazionale. Al centro delle indagini figura un cittadino siracusano dal profilo singolare: uno stuntman, già noto per aver partecipato a produzioni cinematografiche hollywoodiane (Batman Begins, Mission Impossible, Gangs of New York, Ocean’s Twelve), che negli ultimi anni operava all’estero come agente finanziario. Una figura all’apparenza insospettabile che ha suscitato l’interesse investigativo poiché formalmente privo di redditi dichiarati, ma con un elevatissimo tenore di vita. L’analisi delle movimentazioni bancarie ha permesso di accertare che, nell’arco di un decennio, il soggetto ha percepito redditi – prevalentemente riconducibili a provvigioni – per un ammontare complessivo superiore a 60 milioni di euro, omettendone sistematicamente la dichiarazione all’Amministrazione finanziaria e sottraendosi, conseguentemente, al versamento di imposte per circa 26 milioni di euro. Nei confronti del soggetto, le Fiamme Gialle hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo avente a oggetto l’intero compendio patrimoniale dell’indagato presente sul territorio nazionale e disponibilità finanziarie su conti correnti. Il valore complessivo dei beni sequestrati risulta al momento superiore a 1,5 milioni di euro.

