La vittima è deceduta all'ospedale del Mare per la ferita riportata

La notte scorsa a Napoli un 27enne di origini marocchine è morto in ospedale per una profonda ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, allertati dal 112, l’uomo sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti con un’arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana.

L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove è morto per la ferita riportata. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Napoli e i rilievi sono stati effettuati dalla Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Napoli, indagini su dinamica a cura del Nucleo operativo Napoli Stella. La salma è stata sequestrata e portata al II Policlinico.

