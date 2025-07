L’americano, accusato di aver ucciso la compagna e la figlia, non si è opposto all’estradizione

Arriverà in Italia la prossima settimana, probabilmente con un volo militare, Francis Kaufmann, il 34enne statunitense accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Il via libera all’estradizione è arrivato la settimana scorsa dai giudici greci di Larissa, dove l’uomo era stato fermato dopo una fuga che lo aveva portato oltre confine, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Kaufmann ha scelto di non opporsi al provvedimento, rinunciando al ricorso.

Il Gip avrà cinque giorni per fissare l’interrogatorio di garanzia a Kaufmann

L’uomo è ritenuto responsabile della morte di Anastasia Trofimova e dell’omicidio della figlia della donna, Andromeda, di 11 mesi, trovate senza vita a Villa Pamphili a Roma. I corpi erano a circa 200 metri l’uno dall’altra. Al suo rientro in Italia, all’indagato verrà notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, già firmata dalla Procura di Roma. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma avrà cinque giorni di tempo per fissare l’interrogatorio di garanzia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata