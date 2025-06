E' accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, secondo quanto apprende LaPresse, ha dato il via libera all’estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l’uomo di 46 anni di nazionalità statunitense , accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L’estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarà interrogato non appena giungerà in Italia. L’accusa è di omicidio volontario aggravato.

Kauffman: “Sono innocente”

L’uomo intanto si dichiara estraneo alle accuse. “Sono innocente, voglio parlare prima con il mio avvocato e con il consolato americano”, le uniche parole pronunciate da Kaufmann, noto anche con l’alias Rexal Ford, davanti ai magistrati della Procura di Roma che giovedì lo hanno interrogato in videoconferenza dal carcere di Larissa. Kaufmann si è avvalso della facoltà di non rispondere, rinunciando a rilasciare ulteriori dichiarazioni nel corso dell’atto istruttorio condotto nell’ambito di un Ordine europeo di indagine, alla presenza anche di un giudice istruttore greco.

