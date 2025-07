Il comandante Turturici parla dopo il crollo

“Noi abbiamo collaborato a mettere in opera alcuni interventi progettati dall’impresa che sta seguendo la messa in sicurezza, quindi non abbiamo una competenza specifica sulla scelta dei materiali, ma semplicemente abbiamo dato una mano d’aiuto su una posa d’opera in punti del cantiere, su un’area molto difficile da raggiungere con attrezzature ordinarie tipiche in dotazione di imprese costruzioni”. Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, ingegnere Calogero Turturici, dopo il crollo dell’insegna Generali sul tetto del grattacielo Hadid a City Life.

