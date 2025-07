I lavori sul grattacielo di Milano dove ieri ha ceduto parzialmente l'insegna

Insegna Generali: il giorno dopo il cedimento della scritta sul grattacielo di Milano, continuano i lavori. “Abbiamo condotto lavorazioni di messa in sicurezza del manufatto, con la collaborazione del nucleo speleo-aplinistico-fluviale, questo intervento di messa in sicurezza sarà completato in giornata, entro stasera si completeranno gli interventi, saranno ultimati e verrà rilasciata la certificazione da un professionista: stasera dovrebbe arrivare l’autorizzazione e probabilmente domani verrà effettuata la riapertura”. Lo ha reso noto, nel corso di una conferenza stampa, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Milano, ingegnere Calogero Turturici, dopo il crollo dell’insegna Generali sul tetto del grattacielo Hadid.

“Stanno realizzando strutture di sostegno anche sull’altra facciata dove si trova l’altra insegna. Non sappiamo se c’è un rischio concreto, ma è un ulteriore sostegno per ‘puntellare'” ha detto ancora Turturici. “Ha ceduto una struttura reticolare che sostiene una delle due insegne, non sembrano ci siano state ripercussioni sul resto della torre. La struttura metallica, dal peso effettivo di centinaia di tonnellate, si è sdraiata sulla copertura perché qualche vincolo che la sostenevano è venuto meno, ne abbiamo messi di nuovi. Le cause possono essere molteplici, vanno approfondite e non abbiamo incarico specifico: non abbiamo mai parlato di temperature elevate“.

Cos’è la ‘Torre Hadid’ di Generali

Inaugurata nel 2019, la torre Hadid di Generali è alta centonovanta metri ed è composta da 44 piani per 51 mila metri quadrati di superfici interne. Al suo interno sono oltre duemila i dipendenti della compagnia assicurativa. Progettata dall’architetta e designer Zaha Hadid, la torre ha una caratteristica distintiva, da cui deriva anche il soprannome lo Storto: la torsione dell’edificio che viene attenuata sempre più con l’aumentare dell’altezza, fino a raggiungere la verticalità.

La nota di Generali di ieri pomeriggio: “Area messa in sicurezza”

Generali, dal canto suo, ha rilasciato già ieri una nota relativa alla parziale caduta dell’insegna. “Si è verificato un parziale cedimento dell’insegna delle Generali collocata sulla sommità della Torre Hadid, all’interno del complesso CityLife. L’episodio è stato prontamente gestito con l’immediata messa in sicurezza dell’insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti”, si legge nella nota che poi continua: “A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l’area sottostante, ivi compreso l’edificio che ospita il CityLife Shopping District. Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso”.

