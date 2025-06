Il cadavere era all’interno di una auto. Sul corpo non ci sono segni di violenza

Il corpo di una donna non ancora identificata è stato rinvenuto domenica sera in via Valtellina a Milano. Il cadavere era all’interno di una auto utilizzata come giaciglio. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. È stato disposto il sequestro del veicolo e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata