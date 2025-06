Il presidente della Regione: "Un'opera necessaria per la coesione territoriale e che dimostra la centralità del territorio"

“Oggi a Palazzo Chigi è stato firmato il decreto di nomina del Commissario straordinario per la velocizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria adriatica. Vista la rilevanza strategica dell’infrastruttura è stato scelto come Commissario straordinario l’attuale amministratore delegato di RFI Aldo Isi, ad ulteriore dimostrazione della centralità e del rilievo che questo intervento riveste per il Governo tutto. Con la nomina del Commissario straordinario si attua un abbattimento dei tempi, delle procedure, delle burocrazie autorizzati e imprimendo una velocizzazione fondamentale per dotare anche le Marche dell’Alta Velocità“. A dirlo il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli

Un’opera per la coesione territoriale

“Quest’opera non è solo una questione di mobilità, ma una sfida nazionale che riguarda la coesione territoriale, lo sviluppo economico e la competitività delle nostre comunità. È un progetto che cambierà radicalmente il volto dell’Italia centrale e meridionale. Ringrazio vivamente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per questa decisione che costituisce uno snodo fondamentale per il nostro territorio – conclude il presidente Acquaroli -. Attendiamo ora la registrazione formale da parte della Corte dei Conti del decreto che confido avvenga in tempi brevi”

