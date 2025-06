Con temperature roventi e afa intensa si cerca ristoro sotto gli alberi

Weekend da bollino rosso per il caldo a Milano, con temperature roventi e afa intensa. In centro, milanesi e turisti cercano ristoro come possono: chi si rifugia sotto gli alberi, chi entra nei negozi per un po’ d’aria condizionata, chi non si stacca mai dalla bottiglietta d’acqua. “Fa davvero caldo, ma siamo in vacanza e dobbiamo andare a visitare la Scala”, racconta una famiglia di turisti che legge la guida della città sotto i tigli di Piazza della Scala.

