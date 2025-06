In città si sfiorano i 40 gradi

I termometri sfiorano i 40 gradi a Napoli, cittadini e turisti si riversano in strada prendendo d’assalto le fontanine pubbliche e i chioschi delle granite. Sabato sono 17 le città con allerta massima per le ondate di calore e domenica saliranno a 21 con il termometro che potrà toccare punte di 40 gradi in varie località.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata