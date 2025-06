Singolare protesta contro il fastoso matrimonio del fondatore di Amazon

Un manichino a grandezza naturale di Jeff Bezos, disteso su una gigantesca scatola di Amazon con le mani strette intorno a banconote da un dollaro, è stato gettato nel Canal Grande di Venezia e fatto galleggiare tra gondole e vaporetti. Il gesto è l’ultimo di una serie di proteste per il matrimonio del miliardario Jeff Bezos, in programma nel fine settimana nella città lagunare. Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno portato gruppi di attivisti a protestare, in quanto simbolo della crescente disparità tra ricchi e poveri e del disprezzo per i residenti della città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata