Blitz della Guardia di Finanza: sequestrati immobile e sim

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Con queste accuse, due donne e un uomo di origine cinese sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Teramo, che ha sottoposto a sequestro un edificio a Colonnella (Teramo), dove sarebbero state fornite prestazioni sessuali a pagamento. Il decreto di sequestro preventivo dell’immobile costituisce solo l’ultimo provvedimento emesso nell’ambito di un’articolata indagine condotta dai militari, che hanno indagato su alcune inserzioni online in cui sarebbe stata pubblicizzata, in modo inequivocabile, l’offerta di prestazioni sessuali a Colonnella. Sono stati analizzati i tabulati telefonici e le dichiarazioni di 20 clienti della casa d’appuntamenti.

Le giovani, tutte straniere, avrebbero vissuto 24 ore al giorno nei locali per la prostituzione in precarie condizioni igienico-sanitarie. Alcune sono risultate immigrate clandestine, altre sono in Italia con il permesso di soggiorno e con il visto turistico. Gli indagati si sarebbero organizzati per assicurare una continua rotazione delle giovani, ogni 10 giorni, per offrire ai clienti sempre persone nuove. Sequestrate somme di denaro e beni di consumo utilizzati per le prestazioni sessuali.

