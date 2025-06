La polizia ha eseguito cinque misure cautelari

Tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile si sarebbero resi protagonisti a Reggio Emilia di tre rapine particolarmente violente e di un’aggressione culminata con lo sfregio permanente del viso di un giovane egiziano. La Squadra Mobile di Reggio Emilia ha eseguito cinque misure cautelari, sgominando un gruppo composto da sette cittadini tunisini, tre maggiorenni e quattro minori. A incastrare la banda, le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Per i tre maggiorenni, già gravati da precedenti di polizia, il Giudice per le Indagini Preliminari reggiano ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre per tre minori il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità eseguita, però, solo nei confronti di due soggetti in quanto il terzo risulta allo stato irreperibile. Il settimo componente del gruppo, anch’egli minorenne, nelle settimane successive alla commissione delle rapine oggetto di indagine, era stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto in carcere in custodia cautelare per altri crimini.

