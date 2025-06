La deflagrazione ha sventrato l'esercizio commerciale

A Napoli una esplosione si è verificata in via Peppino de Filippo. La deflagrazione ha sventrato un esercizio commerciale e ha causato danni alla facciata di un edificio.

Una donna ferita in modo grave

Una donna è rimasta gravemente ferita nell’esplosione avvenuta in via Peppino De Filippo a Napoli. La donna è stata portata fuori dall’esercizio commerciale sventrato in barella.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno verificando l’eventuale presenza di altre persone all’interno, ambulanze e la polizia.

L’esplosione causata da un deposito di bombole

L’esplosione, secondo le prime informazioni, è stata probabilmente causata da un deposito di bombole di gas. L’esplosione si è verificata all’interno di un locale in uso a un ristorante della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Al momento il traffico sulla vicina via Foria è completamente bloccato.

