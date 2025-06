Era ricoverato da venerdì in gravi condizioni

Non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni ricoverato nell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduto venerdì in piscina in un centro acquatico in provincia di Brescia, dove era insieme ai genitori. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il bambino era sfuggito al controllo dei genitori finendo in acqua, senza saper nuotare. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. I soccorsi di Areu118 lo avevano trasferito a Bergamo, ma purtroppo il piccolo è deceduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata