Oggi il Marche Pride a Pesaro

“Siamo qua per dimostrare ai nostri figli e alle nostre figlie che insieme si può fare comunità e politica divertendosi”. Lo ha detto a LaPresse una mamma di Famiglie Arcobaleno, Francesca, di Civitanova Marche, presente al Marche Pride oggi a Pesaro.

“Abbiamo portato qui i nostri figli e le nostre figlie che, in alcuni casi, sono piccolini. Nel nostro gruppo la più grande ha 15 anni e il più piccolino ha 7 mesi. Crediamo sia molto importante, che in Italia, i figli delle famiglie omosessuali non sono solo bambini ma anche adulti di 25 anni. Persone che il Governo dimentica sistematicamente quando si chiede chissà come cresceranno questi bambini e queste bambine. Ecco, in realtà, volendolo sapere, lo si può scoprire serenamente. Famiglie Arcobaleno sono qui anche per questo”. Sulla presenza a Pesaro, Francesca dice: “Personalmente sono molto felice di essere qui a al Marche Pride e a Pesaro, città molto inclusiva nel senso reale e non solo nel mese di giugno”.

