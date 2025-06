La protesta in occasione dello sciopero generale

In occasione dello sciopero generale, l’Unione Sindacale di Base (Usb) ha organizzato un presidio sotto la sede romana di ‘Leonardo S.p.A.’, in piazza Montegrappa. Insieme ai sindacalisti una rappresentanza di Potere al Popolo e di Cambiare Rotta – Osa. I manifestanti hanno costruito un carro armato di cartone, posizionandolo di fronte all’ingresso dell’azienda, denunciando così la complicità in quelle che considerano le politiche belliciste del governo italiano, dell’Ue e della Nato.

Sasha Colautti, del direttivo nazionale Usb, denuncia: “Miliardi per il riarmo e per la guerra, mentre i soldi non ci sono mai quando c’è da parlare di sanità, scuola e quando c’è da difendere l’industria di questo Paese votata alla direzione civile”. Colautti rilancia quindi il corteo nazionale contro il riarmo di domani, previsto a Roma, piazza Vittorio, alle 14: “Sì alla pace, no alla guerra”.

