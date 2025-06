L'incidente è avvenuto questa notte alle 3.30. Il ragazzo è deceduto in ospedale per le ferite riportate

Un ragazzo di 20 anni è morto a Milano dopo che il monopattino sul quale viaggiava si è scontrato con un’automobile. L’incidente è avvenuto questa notte alle 3.30.

Incidente a Milano, cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione della dinamica il monopattino proveniente dalla periferia del capoluogo lombardo stava percorrendo corso Sempione in direzione Arco della pace. All’incrocio tra via Canova e corso Sempione è stato colpito da una auto che procedeva a velocità sostenuta in direzione via Elvezia. A seguito dell’urto il giovane è stato sbalzato per diversi metri terminando contro il cordolo dello spartitraffico. Sul posto è stato ritrovato un casco (non si sa se indossato e allacciato). La vittima era nata a Milano e risiedeva a Cinisello. Era stato portato in ospedale ma è morto per le ferite riportate.

