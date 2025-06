Il rogo è divampato in un palazzo di otto appartamenti in zona Tuscolana

Sono rientrate quasi tutte a casa le venti persone evacuate da una palazzina a Roma, nel pomeriggio di giovedì, dopo un incendio divampato in un palazzo composto di otto appartamenti in zona tuscolana. I due appartamenti interessati direttamente dalle fiamme sono inagibili. “Ho sentito un gran botto – racconta uno dei vicini – ho sentito i vetri delle finestre scoppiare. Abbiamo chiamato subito i soccorsi”. Nell’appartamento dal quale è partito l’incendio c’era una donna, che al divampare delle fiamme si è rifugiata dai vicini. “Le fiamme erano alte – proseguono i racconti di chi era lì in quel momento – hanno preso anche le finestre vicine”.

