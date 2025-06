Il 46enne americano è accusato di aver ucciso la bimba trovata a Roma

Nelle immagini il complesso edilizio a Marsascala, nell’isola di Malta, dove dal 2023 fino al 2024 ha vissuto Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, arrestato per l’omicidio della bambina di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, assieme alla madre. Il 46enne americano è stato arrestato in Grecia il 13 giugno scorso. Gli investigatori italiani, su delega della Procura di Roma, sono sbarcati a Malta e stanno cercando di stabilire se la bambina possa essere nata proprio sull’isola e se vi siano documenti utili a confermare l’identità delle vittime. Nei registri anagrafici de La Valletta però non risultano elementi che leghino Kaufmann alla donna o alla piccola. Allo stato non risulterebbe neanche un matrimonio tra la coppia.

