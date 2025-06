L'uomo, 46 anni, è accusato di omicidio volontario della figlia di sei mesi e occultamento di cadavere

Proseguono senza sosta le indagini sulla tragica vicenda avvenuta lo scorso 7 giugno nel parco di Villa Pamphili, a Roma, dove il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni è stato ritrovato a poca distanza da quello di una bambina di sei mesi. Gli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura di Roma, stanno ora concentrando l’attenzione sulla possibile nazionalità della donna, che secondo alcuni testimoni, era conosciuta come Stella.

Villa Pamphili, le accuse contro Ford

Un tassello fondamentale per ricostruire la vicenda riguarda la presenza in Italia di Rexal Ford, cittadino statunitense di 46 anni, fermato sull’isola greca di Skiathos ed attualmente detenuto nel carcere di Volos. Ford è accusato di omicidio volontario con l’aggravante dell’età della vittima e occultamento di cadavere. La piccola, che indossava una tutina rosa simile a quella trovata in un cassonetto romano, era stata vista con lui appena due giorni prima del ritrovamento dei corpi. Resta da chiarire se Ford sia il padre biologico della bambina, un dettaglio che potrà essere confermato solo attraverso l’esame del Dna.

L’ipotesi che sia un produttore cinematografico

In base al mandato d’arresto europeo, l’uomo dovrà comparire entro una settimana davanti al giudice greco per l’udienza sull’estradizione. Se non ci saranno opposizioni, il suo rientro in Italia potrebbe avvenire entro venti giorni. Ma nel caso in cui Ford chiedesse di essere estradato negli Stati Uniti, i tempi si allungherebbero fino a due mesi. Parallelamente, proseguono le indagini sulle attività professionali dell’uomo, che con il passare del tempo sembra prendere sempre più piede l’ipotesi che Rexal Ford sia un produttore cinematografico e che quindi avesse disponibilità economiche.

La foto diffusa di ‘Chi l’ha visto?’

Per individuare l’uomo è stata fondamentale una foto diffusa da ‘Chi l’ha visto?’ che ritrae Ford con in braccio la piccola. Il 46enne in quel momento stava parlando con la polizia, chiamata “perché la bimba piangeva”, si legge nel posto condiviso dal programma di Rai3. Inoltre un telespettatore aveva segnalato un episodio sospetto avvenuto l’11 giugno: una donna con una bimba in braccio era stata strattonata in una piazza romana da un uomo visibilmente alterato.

+++ Morte a Villa Pamphili: A “Chi l’ha visto?” nuova immagine di Rexal Ford con la bambina il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. “Sono il padre”, ha detto agli agenti di Polizia chiamati perché la bimba piangeva. +++#chilhavisto→https://t.co/GQfE0u3v1e pic.twitter.com/SQTlGVynwW — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) June 14, 2025

