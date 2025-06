Per i pm si tratta di un atto dovuto per poter disporre l'autopsia sul corpo dell'anziana

Svolta nelle indagini sul caso di Annamaria Sartori, la donna 86enne trovata morta sul pavimento di casa a Rovereto, in Trentino, lunedì 16 giugno: la procura di Trento ha iscritto il figlio dell’anziana nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio aggravato dalla relazione di parentela. Per i pm è un atto dovuto per poter disporre l’autopsia sul corpo della vittima, che sarà eseguita in giornata. La vittima, poco prima di morire, era riuscita a lanciare l’allarme utilizzando il dispositivo di telesoccorso che indossava sempre. All’arrivo dei carabinieri, in casa c’era solo il figlio di 60 anni, subito ascoltato e per cui è stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera.

