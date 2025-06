Turisti e pendolari bloccati per i guasti ai mezzi dell'Alta velocità

Ancora disagi alla Stazione Termini di Roma per i lunghi ritardi accumulati dai treni dell’alta velocità, per tre diversi guasti che si sono registrati stamattina sulla linea nazionale. Turisti, pendolari e utenti delle ferrovie sono rimasti bloccati alla stazione della capitale, cercando di trovare soluzioni alternative per i propri viaggia programmati. Per loro supporto dell’assistenza clienti di Ferrovie dello Stato.

