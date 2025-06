Oltre 200 tifosi in presidio davanti al carcere: "Noi siamo la curva sud, non siamo un’associazione"

Circa duecento tifosi della Curva Sud Milano si sono ritrovati oggi pomeriggio in presidio fuori dall’aula bunker del carcere di San Vittore in attesa della sentenza del processo nato dall’inchiesta “Doppia Curva” della Dda di Milano. I tifosi milanisti hanno esposto lo striscione “Ultras, amicizia, lealtà, fratellanza, aggregazione: noi siamo la curva sud, non siamo un’associazione”. Un messaggio di solidarietà agli ultras coinvolti nel processo ma anche una chiara contestazione all’accusa di associazione a delinquere mossa nei confronti del leader della Curva Sud, Luca Lucci, e degli altri componenti del tifo organizzato milanista poi condannati dalla Gup Rossana Mongiardo.

