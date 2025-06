Non ci sono state ripercussioni sui voli. Le cause del rogo sono ancora da accertare

Paura all’aeroporto di Fiumicino, a Roma, dove si è sviluppato un incendio sul tetto del Terminal 1. L’allarme è rientrato dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo quanto precisa in una nota Aeroporti di Roma, il rogo è avvenuto intorno alle 14:50 sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1. Qui il personale dei vigili del fuoco, coadiuvato dal personale di ADR, è intervenuto per estinguere un principio di incendio, dovuto a cause da accertare, che ha provocato una vistosa presenza di fumo. La zona è stata messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dalla zona e informati dell’accaduto.

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco per un #incendio sulla copertura esterna nel settore T3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino. Fiamme spente, operazioni in corso [#17giugno 16:45] pic.twitter.com/fjBNPNDIql — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 17, 2025

Incendio a Fiumicino: nessuna ripercussione sui voli

“La situazione risultava completamente risolta già alle 15:05, con evidente assenza di fumo”, precisa Adr aggiungendo che “tutti i sistemi di protezione dell’aeroporto e dei passeggeri sono stati prontamente attivati gestendo il problema e contenendo l’impatto sull’operatività, al momento regolare senza ripercussioni sui voli“.

