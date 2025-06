L'ex comandante del RIS: "Osserveremo con attenzione sviluppi indagine"

Luciano Garofano, comandante del Ris ai tempi del delitto di Garlasco, è convinto dell’innocenza di Andrea Sempio. “Credo, fino a prova contraria, all’innocenza di Andrea Sempio e credo nella sentenza definitiva, per cui osserveremo con grande attenzione gli sviluppi di questa indagine. Vedremo che risultati saranno ottenuti insieme a tutti noi e ci ragioneremo come sempre”, ha dichiarato l’ex comandante del Reparto Investigazioni Scientifiche dei carabinieri al suo arrivo in questura a Milano per l’esame dei reperti previsto nell’ambito dell’incidente probatorio disposto per la riapertura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 14 agosto 2007.

Interpellato sulla possibilità che la catena di custodia dei reperti possa essere stata compromessa, Garofano ha precisato: “Lo stato di conservazione e la catena di custodia sono assolutamente importanti, quindi adesso li dobbiamo aprire. Non li abbiamo visti perché li abbiamo solamente ritirati, li vedremo, ci ragioneremo, faremo i campionamenti, ma il risultato è quello che conta e quindi sui risultati poi faremo le nostre valutazioni”. Ha poi ribadito il proprio rispetto per l’attività peritale in corso: “Io rispetto l’incidente probatorio. Sia il professor De Stefano sia il professor Giardina, e mi unisco anch’io, hanno definito quel DNA maschile parziale non idoneo ad alcuna attribuzione. Lo stesso dottor Ricci ha confermato che quel DNA potrebbe essere comune a tanti uomini che non fanno parte della banca dati con la quale hanno fatto il calcolo biostatistico. Credo che la deduzione sia abbastanza semplice”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata