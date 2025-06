Disagi anche per chi deve recarsi all’aeroporto di Malpensa

Giornata complicata oggi, lunedì 16 giugno, per chi viaggia sui treni regionali di Trenord. Il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero dalle 3 di oggi, che terminerà alle 2 di domani. Garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di queste fasce, molti treni potrebbero essere soppressi. I treni in viaggio al momento dell’inizio dell’agitazione saranno garantiti fino alla destinazione finale. Disagi anche per chi deve recarsi all’aeroporto di Malpensa: i convogli soppressi vengono sostituiti da bus senza fermate intermedie tra la stazione di Milano Cadorna e lo scalo.

