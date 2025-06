Pesaro Urbino e Ancona le provincie col maggior numero di chiamate

Sono circa 80 gli interventi effettuati finora dai Vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che sta attraversando la il territorio della regione Marche. Le provincie di Pesaro Urbino e Ancona sono quelle con il maggior numero di interventi effettuati. Le richieste sono soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale e su alcune auto, gazebo e tendoni divelti dal vento. Non si segnalano criticità particolari. L’allerta gialla per le piogge prosegue fino a tutta la giornata di domani.

