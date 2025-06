Il ragazzino ieri non era tornato a riva dopo aver fatto il bagno. Il suo corpo è stato rinvenuto a pochi metri dal bagnasciuga

È morto il ragazzino di 11 anni, di origini pachistane, che al bagno Oro di Ferrara non era tornato a riva dopo essere entrato in acqua. Il fatto è avvenuto domenica 15 giugno poco dopo le 19. Lo ha confermato l’Azienda Usl di Ravenna, dove il giovane era stato trasportato ieri con l’elisoccorso. Il ragazzo era stato rinvenuto a pochi metri dal bagnasciuga e alcuni bagnanti avevano subito iniziato le manovre di soccorso, fino all’arrivo del 118. Il giovane, che si trovava al bagno con la famiglia, era stato portato via in condizioni critiche. L’Ausl ha confermato che al suo arrivo nella struttura era già deceduto.

Ferrara, bimbo di 6 anni muore dopo malore in piscina

Sempre in provincia di Ferrara, ieri un bimbo di sei anni è morto a Lido delle Nazioni dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno nella piscina di un campeggio, il camping Tahiti. Il bambino è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all’ospedale di Cona, ma la situazione era compromessa e il piccolo ha perso la vita. Disposta l’autopsia per accertare le cause della morte, secondo quanto riferiscono i carabinieri di Comacchio (Ferrara) non si è in grado di capire se si sia trattato di un principio di annegamento o di un malore a causa di una congestione.

