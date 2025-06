Il terribile femminicidio nel Maceratese

Una donna è stata uccisa in strada a Tolentino ieri sera, sabato 14 giugno. Sul posto i carabinieri della squadra operativa di Macerata. La vittima sarebbe una 45enne di originale albanese.

Il femminicidio di stasera è avvenuto in una zona centrale, non lontano dalla piazza, sotto la statua dedicata a Madre Teresa di Calcutta. La donna, di origine albanese, è stata uccisa dall’ex marito dopo una violenta aggressione alle 20.10. Molti passanti hanno assistito alla scena. L’ex marito, dopo l’aggressione, è stato trovato poco distante dal luogo del delitto. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tolentino e del comando provinciale di Macerata, assieme ai sanitari. La coppia ha due figli maggiorenni. Fonti raccontano che l’uomo in passato potrebbe aver sofferto di problemi psichici. Attualmente questo risiedeva fuori città.

Il sindaco: “Mai successa una cosa simile”

“Siamo una città tranquilla dell’entroterra maceratese. Non ho ricordi che sia mai successa una cosa del genere. Una donna giovane e conosciuta. Non è la prima volta che viviamo un lutto così grave, la scorsa settimana abbiano perso una ragazza di 14 anni. È tutto molto difficile”. Lo ha affermato a LaPresse il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, in seguito all’omicidio in strada di una donna di origine albanese. Il sospettato per il fatto di sangue sarebbe l’ex marito.

