L'artista in piazza per l'evento di oggi, sabato 14 giugno

La madrina del Roma Pride 2025 Rose Villain arriva al corteo sul carro di Muccassassina, una serata-disco nata nei primi anni ‘90 come serata per l’autofinanziamento del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. L’artista aveva in mano una piccola bandiera palestinese, che ha posato per poi sventolarne una più grande.

