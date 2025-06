In migliaia sfidano il caldo torrido della Capitale, gran finale alle Terme di Caracalla

E’ partito da Piazza della Repubblica il corteo del Roma Pride 2025, nel caldo torrido della Capitale sono migliaia i manifestanti che arriveranno intorno alle 20 in viale delle Terme di Caracalla. Tantissime le bandiere arcobaleno, e accanto ad esse quelle palestinesi, con slogan inneggianti alla Palestina libera. Sul carro dell’Arci e Arcigay si leggono, tra gli altri slogan, “Stop genocide, free Palestine”, “Non siamo il vostro content di giugno”, e “Giubileo Queer”, mentre su quello di Gender Queers of Rome campeggiano i ‘cartonati’ di Elon Musk, Benjamin Netanyahu, Donald Trump e dell’autrice di Harry Potter J.K. Rowling, appesi a testa in giù.

La madrina

La cantante Rose Villain è la madrina del Roma Pride 2025, arrivata anche lei in Piazza della Repubblica, sul carro di Muccassassina, ha inizialmente mostrato ai presenti la bandiera palestinese prima di iniziare il suo show davanti a migliaia di persone che hanno cantato e ballato sulle sue note.

Un minuto di silenzio per Gaza

Alle 17:00 la stragrande maggioranza dei carri del Roma Pride 2025 ha organizzato un flash mob, chiedendo di spegnere la musica per 5 minuti e alzare bandiere e simboli palestinesi, in onore delle vittime civili di Gaza. Il carro della comunità LGBTQI+ appartenente alla comunità ebraica, quello del Keshet Europe, pur se invitato a partecipare all’azione simbolica, si è rifiutato. Il gesto non ha causato alcuna tensione nel corteo, ma diversi manifestanti hanno palesato la propria indignazione nei confronti della scelta della comunità ebraica, che dal proprio carro ha rivendicato la decisione chiedendo di alzare bandiere della pace e non di parte: “sputano addosso alle vittime palestinesi” è stato il commento del carro Gender Queers, che ha organizzato il flash mob. Molti hanno sventolato bandiere e simboli palestinesi di fronte al carro in segno di protesta.

I politici al Roma Pride 2025

Al Roma Pride 2025 partecipano numerosi esponenti politici, tra cui Riccardo Magi alla guida della delegazione di +Europa. Dietro lo slogan “Sali sul carro delle cause perse – da vincere insieme”, Magi reggeva un cartello con l’effigie di Giorgia Meloni e la scritta “Amica dei dicktators”. Magi ha poi parlato con i cronisti presenti. “È oggi più che mai importante essere al Pride nel momento in cui nel mondo ci sono autocrazie, democrazie illiberali, regimi fondamentalisti che colpiscono i diritti civili e le libertà individuali in Ungheria, come in Russia e come negli Stati Uniti di Trump, dove alcune parole, come gay, sono vietate nei siti istituzionali. Il nostro governo non condanna tutto questo, anzi Meloni è amica di questi regimi e questo è grave”.

Presente anche Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde. “Sono al Roma Pride perché oggi più che mai è necessario difendere i diritti di chi subisce ingiustizie e discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere e da una destra che li vuole mettere fuorilegge. In un momento in cui le destre, in Italia e in Europa, alimentano sempre di più un clima di intolleranza e repressione, è fondamentale mobilitarsi per affermare i diritti e la dignità delle persone LGBTQIA+”. “La destra vuole mettere fuori legge le comunità gay, lesbiche, trans, negando diritti fondamentali e tentando di cancellarne l’esistenza, come dimostra quanto accaduto in Ungheria con il divieto del Pride a Budapest. Il governo Orban, che la destra italiana continua a prendere a modello, rappresenta un pericoloso punto di riferimento per chi vorrebbe ridurre al silenzio le libertà civili anche nel nostro Paese. Oggi più che mai è necessaria una mobilitazione continua, culturale e politica, per la libertà, l’uguaglianza e l’inclusione”, conclude Bonelli.

Il percorso

Dopo la partenza da Piazza della Repubblica – nei pressi della stazione Termini – intorno alle 14.30, il corteo del Roma Pride 2025 sfilerà per viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e piazza di Porta Capena, con il gran finale alle Terme di Caracalla.

