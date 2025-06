L'incidente a Peri di Dolcè: il velivolo, nel cadere, ha tranciato i cavi dell'energia elettrica

Venerdì mattina un aereo ultraleggero è caduto a Peri di Dolcè, in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme con i soccorsi del Suem 118. I due passeggeri a bordo del piccolo aereo, usciti dal mezzo in maniera autonoma, sono stati portati in codice rosso nell’ospedale Borgo Trento. Sul posto anche i carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.

Interrotta linea ferroviaria del Brennero

Il velivolo, nel cadere, ha tranciato i cavi dell’energia elettrica della ferrovia del Brennero ed è stato necessario interrompere la linea. Subito dopo lo schianto, l’aereo ha preso fuoco coinvolgendo anche la vegetazione circostante. Il traffico ferroviario è attualmente interrotto in entrambe le direzioni, l’intervento è ancora in corso per la messa in sicurezza della zona. Presenti tecnici ferroviari per il ripristino della circolazione dei treni e agenti della Polizia Ferroviaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata