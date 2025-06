L'azione degli attivisti contro il gruppo leader nell'investimento immobiliare Coima

Azione dimostrativa del centro sociale Cantiere di Milano contro la speculazione edilizia. Gli attivisti hanno srotolato striscioni e acceso fumogeni davanti alla sede in Porta Nuova di Coima, gruppo leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari. “Tutta la città è un cantiere per edilizia di lusso: cantierizzamoli per costruire una Milano per tutt3!”, si legge in un comunicato degli attivisti. “Oggi abbiamo “cantierizzato” Coima, uno dei principali speculatori con le ‘mani sulla città’. La città pubblica retrocede di fronte agli investimenti dei grandi privati”, aggiungono.

