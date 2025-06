Sottratto l'importo disponibile a diversi ragazzi tramite SPID paralleli

Dieci persone denunciate e dieci perquisizioni eseguite: è l’esito di un’indagine della polizia di Stato, coordinata dalla procura di Firenze, sul fenomeno dell’illecita riscossione del “Bonus Cultura”, anche detto Bonus 18app. I reati contestati vario titolo ai denunciati sono frode informatica, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e riciclaggio dei proventi illecitamente percepiti. Le indagini, condotte dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica toscana, hanno preso il via nell’estate del 2023, a seguito di 70 denunce presentate da altrettanti neodiciottenni ai quali era stato sottratto il “Bonus Cultura”, carta elettronica del valore di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di libri, dischi, corsi di lingua, biglietti di concerti, musei, mostre e spettacoli teatrali.

Il modus operandi dei presunti truffatori, spiegano gli investigatori, “consisteva nel sottrarre ai ragazzi l’importo disponibile in quel momento nel ‘portafoglio’ del ‘Bonus Cultura’ mediante l’illecita attivazione di SPID “paralleli” presso Registration Authorities gestite dagli stessi indagati”. Gli accertamenti dei poliziotti cibernetici hanno consentito al ministero della Cultura di sospendere prontamente, in via cautelare, i rimborsi richiesti illecitamente, impedendo così un aggravio del danno economico già subìto dal Dicastero, pari a circa 400.000 euro.

