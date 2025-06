Le foto dei due studenti sul sito della Holden

Si tratta di due studenti della scuola Holden che fanno parte del presidio permanente di piazza Castello

Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini sono stati fermati al Cairo, in aeroporto, dove si erano recati per partecipare alla Global March for Gaza diretta a Rafah per sostenere Gaza.

I due attivisti pro pal sono studenti del corso Academy della Scuola Holden di Torino.

Hanno partecipato alla manifestazione di piazza andata avanti giorno e notte a Torino, in piazza Castello, in sostegno di Gaza. Lo conferma anche la Scuola Holden, che sui social aveva postato diverse fotografie dell’iniziativa. Andrea Usala, 25 anni, e Vittoria Antonioli Arduini, secondo quanto si apprende, fanno parte del presidio permanente per la Palestina in piazza Castello. In Egitto erano giunti per unirsi alla Global March to Gaza.

Il post della Scuola Holden sui social

“Questa mattina, 12 giugno 2025, abbiamo appreso da fonti di informazione certe la notizia che uno studente e una studentessa iscritti al corso di laurea Academy, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati all’aeroporto del Cairo, mentre stavano cercando di unirsi alla marcia internazionale per Gaza. I due ragazzi fanno parte del gruppo che dal 19 maggio ha occupato con tende e bandiere piazza Castello e piazza San Carlo a Torino – ribattezzate simbolicamente Piazza Palestina – per tenere alta l’attenzione e chiedere giustizia per Gaza. Secondo le notizie che si hanno al momento è probabile che Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini vengano espulsi dall’Egitto e rimpatriati in Italia” dice la Scuola Holden in un post.

“La Scuola Holden esprime forte preoccupazione per la loro situazione e auspica che con il contributo di tutte le autorità competenti la situazione si risolva nel più breve tempo possibile”.

