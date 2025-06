Due uomini non si sono fermati all'alt, poi gli spari

Un carabiniere è stato ucciso giovedì mattina in uno scontro a fuoco a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 59 anni, era intervenuto insieme a un collega di pattuglia per scongiurare una rapina in un distributore di carburante. Ne è nato un inseguimento. L’auto dei malviventi è uscita di strada. Uno dei due uomini all’interno del veicolo si è dato alla fuga, mentre l’altro è uscito sparando contro il brigadiere.

