Le misure erano state disposte dopo la commemorazione del 2024

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato, dopo aver accolto i ricorsi presentati, i Daspo emessi dalla questura di Roma nei confronti di diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per aver mimato il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia nel 2024. Scrive nel dispositivo il presidente estensore della Sezione prima ter del Tar del Lazio, Michelangelo Francavilla, nel provvedimento con il quale annulla i Daspo: “Dalla disposizione in esame emerge che il cosidetto ‘daspo fuori contesto’ può essere applicato solo allorché il prevenuto sia attinto da una denuncia o da una condanna. Per uno dei reati ivi tassativamente indicati, ipotesi da ritenersi inestensibili per analogia stante il carattere afflittivo ed eccezionale della disciplina in questione”.

Aggiunge poi il giudice amministrativo in un altro passaggio della sentenza: “In quest’ottica, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive non vale ad estendere le ipotesi delittuose la cui commissione legittima l’applicazione della misura ma costituisce una mera precisazione, introdotta dal d.l. n. 53/19, finalizzata a evidenziare che le fattispecie penali tassativamente indicate in precedenza possono comportare l’irrogazione del daspo anche se non collegate a manifestazioni sportive”.

